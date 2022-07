Aplican 490 infracciones y ya recaudaron 86 mil pesos en la primera semana de multas de los parquímetros

El Ayuntamiento de Puebla aplicó 490 infracciones en contra de los poblanos que no respetaron el uso adecuado de los parquímetros durante la primera semana en que los estacionómetros operaron de manera formal, esto quiere decir que al día fueron sancionados 70 automovilistas del viernes 1 de julio al viernes 7 de julio.



#Atención Poblano hubo modificaciones en la ubicación de los parquímetros, por ejemplo en la 2 Oriente-poniente ya no se puede estacionar, informó el gerente del @PueblaAyto, sin embargo, no supo precisar en q otra zona ya no se permite el uso de cajónes de estacionamiento. pic.twitter.com/gPBeIdwSgE

— Ricardo Juárez (@RicardoJuaAlma) July 8, 2022







La Secretaría de Movilidad e Infraestructura logró recaudar 85 mil 838 pesos gracias a dicha cantidad de faltas cometidas por los poblanos, quienes no se salvaron de los inspectores de movilidad del municipio de Puebla.

Los 490 poblanos que recibieron su multa generaron un ingreso diario para el gobierno de Eduardo Rivera de 12 mil 262 pesos, esto durante el viernes 1 de julio al viernes 7 de julio del presente año.

Sin embargo, el gobierno municipal no dio detalle de cuáles fueron las sanciones que se aplicaron del viernes 1 de julio al viernes 7 de julio del 2022.

El monto total de infracciones que fue de 85 mil 838 pesos superó a lo que se recaudó por el uso de parquímetros en cada una de las 4 semanas del mes de junio, pues apenas en la semana uno ingresó al municipio la cantidad de 35 mil 090 pesos, en la segunda 48 mil 090 pesos; en la tercera 50 mil 210 pesos y en la última se recaudó un monto de 51 mil 758.

Cabe destacar que una de las cláusulas de las bases del contrato que el Ayuntamiento de Puebla firmó con la empresa Cargo Movil, señala que los parquímetros deben generar entre cinco mil infracciones como mínimo y hasta nueve mil de manera mensual.







Sólo un vehículo es trasladado al corralón

El gerente del Ayuntamiento de Puebla, Adán Domínguez Sánchez, informó que en esta primera semana sólo un vehículo fue trasladado al corralón municipal debido a que el dueño estacionó su auto sin placa en un parquímetro, lo cual no está permitido.

Ante ello, el funcionario advirtió que el gobierno municipal de Puebla llevará al corralón municipal a cualquier vehículo que use los parquímetros y no tenga placa, que no se estacione adecuadamente y al que obstaculice dos cajones.