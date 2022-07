¡No a la traición! Omar Jiménez en contra del tarifazo de agua potable

Omar Jiménez, defensor del agua y luchador social, previo al inicio de sesiones en el Congreso del Estado, dónde se buscará aprobar el tarifazo del agua potable, dijo que todos los diputados que todos los legisladores que voten a favor son unos traidores al pueblo, debido a que les están apuñalando por la espalda.

Omar Jiménez en rueda de prensa detalló que harán un llamado al Congreso a que voten en contra del tarifazo, porque calificó esta iniciativa como un agravio en contra de familias debido a que no se han recuperado económicamente por la pandemia del COVID.

Bajo las consignas "Los poblanos queremos resultados no tarifazos", "No al aumento de tarifas", "Diputados no al aumento, no a la traición" que escribieron algunos afectados en sus carteles, Omar Jiménez detalló que se pretende apuñalar al pueblo poblano, que se están violando los derechos humanos y que al menos existen 15 demandas de amparo con el fin de tirar el tarifazo.



"No somos ingenuos voy a proponer a Morena que todos los diputados que voten a favor se les presente una queja para que sean sancionados, porque dijeron que iban a apoyar al pueblo y no lo hicieron, con esto vamos a empezar con la recolección de documentos el próximo lunes y vamos a tirar ese tarifazo, la concesión del agua es ilegal, brutal", dijo Omar.



Alejandro Carvajal diputado federal por el partido de Morena, se mostró en contra de este incremento a las tarifas del agua, e invitó a sus compañeros de la coalición Juntos Hacemos Historia a votar en contra debido a que esto perjudica a los poblanos.