Adán Domínguez niega que multas en parquímetros sean recaudatorias 'se imponen a quienes no cumplen'

El gerente del Ayuntamiento de Puebla, Adán Domínguez Sánchez negó que las infracciones por no respetar el uso de parquímetros sean recaudatorias, ya que estas se aplican únicamente en contra de los automovilistas que no cumplen, como sucede cuando se impone una sanción vial.

Este día CAMBIO dio a conocer que la multas en la zona de parquímetros casi se duplicaron, ya que en la primera semana se registraron 490 y en la segunda 711, es decir un 45 por ciento más.

Por ello, el gerente mencionó que las multas se imponen sólo con quien no respeta el reglamento, por lo que descartó que exista una campaña para sancionar a los automovilistas.

"Las multas se imponen a quienes no cumplen los lineamientos y no nada más en este caso, en cualquier caso, la multa no se pone de forma arbitraria", dijo.