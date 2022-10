Operativos para erradicar La 46 serán inútiles mientras exista impunidad: Canacintra (VIDEO)

El presidente de Canacintra Luis Espinosa señaló que no basta con desmantelar los lugares que venden mercancías de dudosa procedencia para terminar con este problema, como ocurre con la 46 Poniente, pues estas acciones persistirán hasta que en verdad deje de haber impunidad.

En rueda de prensa, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) destacó los intentos por parte del Ayuntamiento capitalino para tratar de contener la venta de autopartes y mercancías que en ocasiones no se puede comprobar su procedencia.

#CódigoRojo | El presidente de #Canacintra Luis Espinosa Rueda señaló que no importa cuantos operativos se realicen para decomisar mercancía robada, mientras siga habiendo impunidad pic.twitter.com/NIdbRSu1Nr

Sin embargo, mencionó que estos intentos serán inútiles, ya que para acabar con este tipo de delincuencia la clave está en mejorar el sistema de justicia, pues el lugar donde se realizan este tipo de actividades es lo de menos, ya que los malhechores se sienten intocables por la impunidad.

“El municipio sí está atacando ese tema, dando golpes fuertes a ‘La 46’, pero no hay forma de contener cuando hay una disrupción social tan grande, el hecho que la gente se dé permiso solo por robar es lo que está mal, eso no va a cambiar hasta que no haya un sistema de justicia y la impunidad se acabe”, mencionó.