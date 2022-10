Adán Domínguez justifica la falta de bacheo en la ciudad; insiste en la falta de recursos federales (VIDEO)

El funcionario comentó que el Ayuntamiento de Puebla requiere tres mil millones de pesos para poder solventar los problemas, lo cual no se puede hacer ya que no hay dinero.

El gerente del Ayuntamiento de Puebla, Adán Domínguez Sánchez justificó que el gobierno municipal de Puebla no puede atender toda la problemática de vialidades en mal estado porque el gobierno federal no les otorga recurso e incluso no le permitieron cobrar el Derecho al Alumbrado Público a la administración municipal.



#Metrópolis | El Gerente Municipal @adandominguez justificó el no poder atender todos los problemas de la ciudad, ya que el Gobierno Federal no les da los recursos suficientes #Puebla pic.twitter.com/S6MbJEc7yr

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) October 6, 2022

El funcionario comentó que el Ayuntamiento de Puebla requiere tres mil millones de pesos para poder solventar los problemas, lo cual no se puede hacer ya que no hay dinero.

Incluso le solicitó a los poblanos seguir pagando el predial con el objetivo de que el gobierno cuente con mayor recurso para poder atender sus peticiones.



"Tenemos que atender a todos los habitantes y por eso el bacheo es una solución que busca reducir las problemáticas, a los vecinos no les podemos decir oye espérate a que pase la temporada de lluvias y por eso también invitamos a los vecinos a que paguen el predial, porque es importante tener los recursos necesarios para realizar las acciones que se requieren", dijo.



El gerente del Ayuntamiento de Puebla dijo que una de las soluciones para atender el mal estado de las calles es el bacheo, lo cual se está aplicando pese a la temporada de lluvia.