Vendedores de celulares robados utilizan halcones, así no podemos: Cruz Lepe (VIDEO)

El Ayuntamiento de Puebla no puede con los vendedores de celulares de dudosa procedencia; el secretario de Gobernación, Jorge Cruz Lepe reconoció que sus estrategias han sido superadas por los vendedores que usan ‘halcones’ para inhibir los operativos y se esconden en establecimientos

El funcionario detalló que los comerciantes de estos productos ya han identificado a los elementos de vía pública y cuando los ven, dan un aviso a través de radios para avisarle a sus compañeros y así evitar que su mercancía sea decomisada.

El @PueblaAyto ya reconoció que si hay venta de celulares de dudosa procedencia en el #CentroHistorico , pero dijo que no los pueden decomisar porque muchos de los comerciantes están organizados para evitar a la autoridad. @Diario_Cambio lo adelantó https://t.co/RcZyZyuQav pic.twitter.com/W1ZYV4dtj2

Cruz Lepe aseguró que otra forma de operar de estos vendedores es dentro de locales, lo cual le impide generar acciones, pues los únicos competentes son la Fiscalía General del Estado y normatividad municipal.

"Ya lo hicimos una vez, insisto con los locatarios no podemos entrar tenemos que hacer operativos con normatividad, pero si alguien sale a la calle échenle un ojo tienen gente con radios llegamos con nuestro convoy y ya están avisados, yo he ido a un recorrido, ya me identifican, guardan las cosas, es un tema complejo, es un ecosistema vigilado por ellos", dijo.