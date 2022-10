¡Adiós alcoholímetros en Puebla! Policía Municipal tiene nuevo plan (VIDEO)

La secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC), Consuelo Cruz Galindo aseguró que los alcoholímetros ya no funcionan, por lo que el gobierno planea impulsar la campaña conductores designados a quienes por no tomar se les ofrecerá comida y bebidas gratuitas en restaurantes.

La funcionaria manifestó que la SSC detectó que los poblanos ya no caen en los alcoholímetros por las redes sociales.

Por ello, aseguró que su dependencia planea generar conductores designados que tengan carta abierta en restaurante.

"El alcoholímetro no está funcionando, implementamos uno y ya todo mundo sabe donde es y no pasan los vehículos es un desperdicio de fuerza, si tengo asignado 35 policías y 15 elementos de tránsito más aparte los que trabajan en defensa es un desgaste, adicionamos a la práctica, y trabajamos con negocios, nos están apoyando aquellos que venden bebidas embriagantes para una designación de conductor, no se les venderá, se les dará un sticker para que pueda ser identificado y no ofrecerles", dijo