¡No se les va una! Cempasúchil en maceta es “fake”; la semilla es proveniente de China

Las flores de cempasúchil que vienen en maceta son “fake”, pues la semilla con la que la siembran es proveniente de China, así lo reveló el Frente de Productores, Campesinos, Comerciantes y Concesionarios de la Región de Atlixco, quienes alertaron a los consumidores.

En rueda de prensa, el asesor de la agrupación Lorenzo Díaz Ortega detalló que esta especie de cempasúchil merma la venta de los agricultores hasta en un 10 por ciento, ya que todavía no se hace tan famoso.

Sin embargo, mencionó que estas flores que se producen en maceta no cuentan con las propiedades de la que se produce de manera tradicional, ya que no huele y a veces no es el mismo color, pues se crían en viveros.

Hay que recordar que la región de Atlixco es la principal productora de flor de cempasúchil y en la temporada de Día de Muertos es la temporada alta para dicha zona.