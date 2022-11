¡Toma tus precauciones! Graban serie de televisión en El Carmen; la 16 de Septiembre está cerrada (FOTOS y VIDEO)

Esta mañana se ha reportado cerrada la calle 16 de Septiembre a la altura de la iglesia de El Carmen por la grabación de una serie de televisión de la cual se desconoce el nombre.



#TómaloenCuenta | ?Ahora se encuentra cerrada la circulación en 15 Ote entre 16 de Septiembre y 2 Sur por filmación. Elementos de @SSC_Pue no permiten el paso peatonal y causa molestias entre los vecinos y locatarios del Carmen #Puebla pic.twitter.com/5F1WeyZSQk

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) November 10, 2022

En las imágenes se puede ver como unos automóviles clásicos circulan por las calles de El Carmen, sin embargo; esto ha impedido el paso para los poblanos que viven o trabajan por la zona.

Ante los cierres de las calles se recomiendo tomar vialidades alternar, pues hasta el momento se desconoce a qué hora quedarán libres.

Cabe mencionar que los vecinos de se encuentran molestos debido a que no les informaron de las grabaciones, salieron de sus hogares y al regresar no les permitieron el paso.