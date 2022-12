En noviembre 127 mil poblanos usaron la hora gratis de parquímetros y 58 mil pagaron la segunda

La primera hora de parquímetros es la que más utilizan los poblanos, durante el mes de noviembre casi 127 mil automovilistas utilizaron la aplicación de parkimovil para estacionarse en las calles del Centro Histórico durante la primera hora y sólo 58 mil pagaron la segunda hora.

En el mes de noviembre los poblanos atiborraron los cajones de parquímetros, principalmente los martes, miércoles y viernes cuando se registraron hasta 10 mil vehículos durante estos días.

De acuerdo con el reporte mensual de parquímetros en poder de Diario CAMBIO, en noviembre un total de 216 mil 697 personas utilizaron los cajones de estacionamiento, incluyendo los días domingos.

En ese contexto se pudo observar que en los días miércoles del mes de noviembre hubo un uso latente de los parquímetros, pues se registraron 42 mil 326 personas en total que utilizaron este dispositivo, en los días viernes 40 mil 516 y en los martes 41 mil 769.

En contraste los días con menos uso fueron los días sábado con 16 mil 21 registros totales y los jueves con un total de 38 mil 750.

En ese contexto también se informó que 126 mil 930 personas registraron su vehículo para la hora gratis, 58 mil 280 personas pagaron la segunda hora, 18 mil 261 la tercera hora y 13 mil 244 utilizaron las cuatro horas.

Por ello, la subsecretaria de Movilidad, Rubí Vázquez aseguró que será decisión de los regidores del Ayuntamiento de Puebla definir si la primera hora gratis continúa o se cambia a la cuarta hora que en la actualidad cuesta 10 pesos.

Rubí Vázquez dio a conocer que los ingresos de los parquímetros suman un total de 11 millones 281 mil 386 pesos, de los cuales 7 millones 736 mil 857 pertenecen a multas y 3 millones 729 mil 682 al uso de los cajones.

En ese contexto explicó que de este total se han pagado 7 millones 203 mil 419 pesos entre el pago del sueldo de los supervisores de Movilidad, el pago a la concesionaria Parkimovil y descuentos

Esto quiere decir que el recurso libre del Ayuntamiento de Puebla asciende a 4 millones 7 mil 967 pesos.

Los supervisores de Movilidad identificaron que 20 de las 30 personas que se identificaron como discapacitados para obtener un lugar gratuito en la zona de parquímetros falsificaron su certificado médico.

No mano noooo, o sea estoy en contra de los parquímetros pero no sean abusivos.



