Salma Hayek cuenta cómo sufrió discriminación y racismo

Luego de que le fuera entregada su estrella en el paseo de la fama en Hollywood, junto con varios artistas como Pedro Infante y Los tigres del Norte, la actriz reveló que al llegar a Los Ángeles sufrió racismo.

De acuerdo con debate, la jarocha de 55 años recordó que en varias ocasiones sufrió discriminación por los estadounidenses.

“Recuerdo que un día que fui al cine y alguien me dio golpes atrás de mi butaca y me dijo: ‘mexicana, no te sientes delante de mí, vuelve a tu país’”

Asimismo, detalló que en otra ocasión se encontraba en una cafetería cuando de pronto alguien la tomó del brazo y le dijo:

Al estar en el Paseo de la Fama recordó que casi la asesinan junto con un grupo de amigos, y fue cuando se cuestionó su estancia en los Estados Unidos.

“La verdad esa noche que me fui a casa me dije: ‘¿Qué estoy haciendo aquí? Nadie me quiere que este aquí, casi me matan hoy’” dijo Salma.