¡Ay Marce! Así luce 'La Peliteñida' de 'Betty, La Fea' a sus 51 años (FOTO)

La actriz colombiana Lorna Cepeda, mejor conocida como La Peliteñida en Betty la Fea, cumplió 51 años el pasado 18 de noviembre y celebró por todo lo alto rodeada de familiares y amigos.

De acuerdo con El Imparcial, en su cuenta oficial de Instagram publicó una serie de fotografías en las que se le ve en una terraza con piscina posando feliz frente al atardecer.

En un video de la misma publicación se observa que Lorna se conmovió hasta las lágrimas con las felicitaciones de su pareja y amigos, quienes brindan con ella mientras partían un pastel.

Feliz cumpleaños para mi!!! (Aunque fue ayer 18) les muestro parte de lo que viví este día, en las historias verán más. Aunque Estaba un poco nostálgica por mis hijos, hermanas, familia, amigos que no estaban acá conmigo, les quiero contar que pasé absolutamente feliz, me conmoví hasta las lágrimas, de todo el amor que recibí por parte de mi familia mexicana, una fiesta sorpresa que me hizo sentir como en casa!!! Los quieroooo! Gracias a mi amor y mis amigos, escribió en la descripción.