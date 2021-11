Karla Panini reaparece como 'La comadre güera' y le llueven duras críticas en redes

Karla Panini y Américo Garza siguen recibiendo comentarios negativos y ataques en redes por su engaño a Karla Luna, y es que ahora Panini anunció que “La comadre güera”, su personaje en Las Lavanderas, está de regreso, lo que generó duras críticas.

A través de su cuenta de Instagram, Karla Panini subió una foto en la que aparece caracterizada de su personaje de Las Lavanderas.

La comediante recurrió a sus historias de Instagram para responder a los señalamientos y críticas que recibió:



"No le tengo miedo ni al diablo que le voy a andar teniendo miedo al hate, si no le tengo miedo al creador del hate. No le tengo miedo al mismísimo Diablo que le voy a tener miedo a sus chamuquitos", dijo Panini y comenzó a cantar a manera de burla: "Ay, qué miedo, mira cómo estoy temblando".



Aclaró que no es "cínica" ni "soberbia", más bien todo se lo toma de broma. "Señores y señoras, toda mi vida he tenido el humor negro, me río de mí misma, de muchas cosas, entonces no puedes contra alguien que se ríe de sí misma", dijo.

Además mandó un mensaje a todos sus detractores: "En lugar de que llenen su boca de odios, llenen su boca de bendiciones, es más benéfico para ustedes mismos, porque están bien sonsos, el hate que ustedes tiran no llega a la persona que están odiando... no sé si me estoy explicando porque están medio mensos a veces los haters".

Asimismo ante los rumores de su regreso, Panini explicó que no está planeando una gira ni un nuevo programa, sino que se trata de una dinámica para sus seguidores y todos aquellos que quieran participar hasta sus haters, pues su objetivo es sólo hacer reír.



"Diviértanse con esta dinámica de qué le preguntarías a La comadre güera, acuérdense quién es, sean creativos... que si va a regresar La comadre güera, no, no empiecen, no es eso. Es sólo una dinámica", dijo.



Con información de: Milenio