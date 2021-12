Estos fueron los amoríos más polémicos de Ingrid Coronado

La famosa conductora de Tv, Azteca, Ingrid Coronado, siempre ha sido el centro de diversas polémicas en cuento a sus relaciones.

De acuerdo con Infobae, la presentadora de televisión se ha visto involucrada muchas veces en chismes sobre sus relaciones.

El primer matrimonio de la famosa fue con Charly López, una relación que era muy pública en los años noventa. Ambos coincidieron en el grupo de Garibaldi e iniciaron un noviazgo, por lo que en 1994 decidieron casarse y se convirtieron en padres de Emiliano López Coronado pero decidieron divorciarse en 2004.

Y es que tras 17 años de separación, volvieron al ojo del huracán cuando Charly López habló sobre ella durante una entrevista Michelle Rubalcava.

“Ingrid no es lo que yo pensaba que era, no me gusta hablar mal de nadie pero no quiero que me la mencionen, ahora no la quiero ni ver, no me cae bien quien no es un buen ser humano” dijo el cantante