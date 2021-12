¡Se me hace una injusticia! Julión Álvarez defiende a Galilea Montijo y Ninel Conde tras escándalo

El cantante Julión Álvarez se mostró empático con las actrices Galilea Montijo y Ninel Conde, quienes han sido señaladas en el libro de Anabel Hernández, “Emma y las otras señoras del narco”, de estar relacionadas con el narcotráfico, ya sea de manera amorosa o sexual

“Uno escoge su pareja pero no sabe realmente si el empresario con el que está realmente es un empresario, o si de plano el corazón se enamoró de esa persona, y tú no eres responsable de lo que tu pareja haga”, dijo el cantante

De acuerdo con El Universal, cabe mencionar que el músico también se encuentra enfrentando un proceso legal en Estados Unidos, señalado como posible responsable de lavar dinero del narcotraficante Raúl Flores.

“Ojalá nos sumemos al apoyo de ellas porque se me hace una injusticia, yo que lo he vivido, una nota, un chisme, un “se dice que”, eso al gobierno americano sí le llama la atención y por el simple hecho de ser mencionados caemos en esa lista que estoy yo y se entra en un supuesto que puede durar muchos años”, agregó el cantante, quien además dijo, la afectación no sólo es para ellos, sino para sus familias, pero también aceptó que es muy difícil blindarse.