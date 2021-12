Sergio Mayer agrede al periodista Javier Ceriani tras ser cuestionado sobre el narco (VIDEO)

A través de redes sociales, se hizo viral un video que causó revuelo entre usuarios, en el que el conductor Javier Ceriani, acusó a el actor Sergio Mayer de atacarlo físicamente, debido a que se le cuestionara si tuvo algún vínculo con algún narcotraficante.

Fue en una trasmisión en vivo en el canal de YouTube, Chisme No Like, que el conductor Javier Ceriani señaló también, a la esposa de Sergio Mayer la actriz Issabela Camil, por haberlo insultado verbalmente en un evento en los Estado Unidos.

En ese sentido, Javier Ceriani, aseguró a los medios que presenciaron las agresiones en su contra por parte de Sergio Mayer e Issabela Camil, que demandará a la pareja por agredirlo e injuriarlo solo por preguntar e investigar.

“Todos son testigos, todos los medios grandes de acá de Estados Unidos, de lo que me hizo Sergio Mayer, me acaba de agredir físicamente y me acaba de insultar su mujer, Issabela Camil..., todo porque yo investigo y pregunto”, aseveró Javier Ceriani.

El periodista argentino, dijo que Sergio Mayer lo había agredido por hacerle cuestionamientos sobre sus vínculos con el narcotráfico, por lo que el actor lo empujo, momentos después del incidente Ceriani llamó al 911 para que procedieran contra el ex diputado.

“Yo voy a hacer el reporte a la Policía... y esto no va a quedar así, por supuesto, va a haber demanda porque no vamos a permitir que ningún ex diputable, ningún ex stripper, ningún hombre poderoso del mundo venga aquí a los Estados Unidos a molestar y a insultar y a agredir a mi persona, a mi cuerpo y a mi trabajo, la herida es emocional porque en realidad yo estoy acá haciendo mi trabajo”, señaló Javier Ceriani.