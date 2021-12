¡Se agarran del chongo! Escorpión Dorado pone a pelear a Andrea Legarreta y Tania Rincón (VIDEO)

Luego de su visita a las instalaciones del foro del programa Hoy, el Escorpión Dorado subió un video a su cuenta de oficial de YouTube, donde pone a discutir entre sí a las conductoras del matutino, Andrea Legarreta y Tania Rincón.

En el video se observa al Escorpión Dorado, quién se encuentra saludando a las personas en el foro del programa Hoy, posteriormente se acerca Andrea Legarreta, por lo que el YouTuber le dice: “Que paso, mi segunda exesposa favorita está aquí”, posteriormente la conductora le replica “¿Quién es la primera?”, a lo que el Influencer le responde “Tania Rincón”.

Momentos después se acerca Tania Rincón con cara de sorpresa, diciendo que el Escorpión Dorado hablaba mucho de Andrea Legarreta con ella, por lo que exigió una explicación de lo que estaba ocurriendo.

“La última vez que lo vi, me hablaba mucho de ti yo dije todavía no se le sale de la cabeza, y ahorita que me vengo enterando de esto explíquenme” dijo Tania Rincón.