¡Con mariachis! Britney Spears celebró su cumpleaños 40 en playas mexicanas

Britney Spears cumplió 40 años de edad y tras lograr liberarse de la tutela de su padre Jamie Spears, la cantante pudo festejar en México junto a su novio el bailarín Sam Asghari..

La intérprete de "Baby One more time" eligió las playas de Cabo, San Lucas, Baja California como destino para celebrar un año más de vida.

A través de Instagram, Britney Spears compartió vídeos en los que presumió la serenata con mariachis y fuegos artificiales que su novio Sam Asghari le preparó para celebrar su cumpleaños 40.

Cabe destacar que hace unos meses, Britney Spears logró liberarse de la tutela legal bajo la que vivía desde hace más de 13 años cuando su padre Jamie Spears, decidió ser el encargado de tomar todas las decisiones de su hija.

Fuente: El Universal