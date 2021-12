Escobar casi agarra a plomazos a Juan Gabriel por plantarle un besito

En el libro ‘Emma y las otras señoras del narco’ mencionó que Juan Gabriel vivió un momento de terror al besar al narcotraficante colombiano, Pablo Escobar durante una presentación

De acuerdo al libro, el cantante pudo perder la vida cuando por una apuesta de un millón de dólares, besó al capo colombiano.

Pero la persona que lo retó le afirmó que sí le daría el dinero.

“-No, me va a matar”, respondió el artista. Pero la persona le dijo que no lo haría. Y Juan Gabriel reviró: “No me vas a dar el dinero”.