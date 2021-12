Lujos y glamur; Mhoni Vidente revela que fue una señora del narco

La astróloga cubana Mhoni Vidente reveló que durante su juventud se dedicó a la prostitución, y que en esa época, mantuvo una relación sentimental con un narcotraficante.

A través de una entrevista que hizo para El Heraldo, medio en el que colabora con sus pronósticos zodiacales, Mhoni Vidente habló de la relación que mantuvo en su juventud con un narcotraficante.

La cubana detalló que ella logró conocer a este personaje (del cual no reveló su nombre), gracias una amiga sexo servidora que trabajaba con ella:

“¿A mí, quién me llevó con este señor? Pues otra amiga, te ponen. Para ser prostituta necesitas de otra para que te venda. Yo lo viví, amigos. Yo viajaba en avión privado, yo tuve todos los relojes que se puedan imaginar. Una vez que me regalaron un anillo, cuando lo vendí me compré una casa”, reveló.