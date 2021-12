“El Buki” se burla de la defensa de AMLO a Liz Vilchis por no saber leer

El cantante, Marco Antonio Solís, se burló abiertamente sobre el comentario que hizo el mandatario nacional, en defensa de Vilchis sobre ‘no saber leer’

Quédate con quien tal vez no sepa leer, pero tengas la certeza de que no te mienta. ❤️?❤️

“Pues no sabrá leer la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras, no es mentirosa”, respondió López Obrador a Felipe Calderón, quien previamente pidió a García Vilchis que desmintiera si el presidente viajó en un simulador en Santa Lucía.