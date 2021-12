VIDEO: Tiroteo durante homenaje a Vicente Fernández en Paseo de la Fama de Hollywood

El homenaje al cantante mexicano Vicente Fernández en Hollywood se vio empañado por un tiroteo, hecho por el que reportan una persona detenida.

La personas estaban congregadas en la estrella del "Charro de Huentitán" sobre Paseo de la Fama cantando sus canciones cuando se escucharon al menos cinco detonaciones de arma de fuego.

BREAKING: Shots fired in Hollywood as crowd gathers around the Walk of Fame star for #VicenteFernandez, who died this morning. LAPD shut down Hollywood Blvd. Video from a witness | @CBSLA pic.twitter.com/jTKbLutRMI