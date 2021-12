Estas son las mujeres con las que le fue infiel Vicente Fernández a Doña Cuquita

Vicente Fernández fue un gran cantante del género ranchero, llegando a convertirse en ícono internacional, sin embargo, al ser un personaje famoso, se relacionó con diversas mujeres del espectáculo, por lo que le fue infiel a María del Refugio, mejor conocida como Cuquita, su esposa, con estas mujeres.

Vicente tuvo cuatro hijos con doña Cuquita: Vicente Jr., Gerardo, Alejandro Fernández y Alejandra.

Pero cabe resaltar que el cantante, filmó algunas películas, en las que actuó con Merle Uribe en ‘Picardía Mexicana 2’, y llegó a tener un romance con dicha actriz, en el que ella aceptó ser ‘la otra’.

“Siempre supe que no dejaría a su esposa, él lo decía, siempre lo dejó en claro. No era nada detallista conmigo, era medio ‘codo’. Me enamoré de él en su momento… Cuando ‘destapamos’ nuestra relación, mi mamá se enojó mucho conmigo. ¡Hasta me dejó de hablar!”, dijo Merle.