Rafael Amaya termina su rehabilitación y fans preguntan ¿regresará "El señor de los Cielos"?

Luego de que el actor mexicano, Rafael Amaya, concluyera su programa de rehabilitación a las adicciones en la clínica Baja del Sol, propiedad del expugilista Julio César Chávez en Culiacán, Sinaloa, se habla de que vuelva a los foros de ‘El Señor de los Cielos’.

De acuerdo con el portal de noticias ‘El Heraldo’, Rafael Amaya reapareció públicamente para dar una entrevista a la Revista People en Español, donde confesó:

“He cambiado muchas cosas, vamos envejeciendo día a día y vas cambiando tu forma de pensar, de ver las cosas. Es el día a día, solo por hoy. Siempre hay demonios y ángeles, pero tú decides. Y del pasado… ya pasó. No tengo poder sobre eso. Del futuro, no tengo poder sobre eso… sólo del presente”.

De igual forma el artista agradeció haber tenido la oportunidad de volver a los foros de televisión antes de culminar este 2021 en la serie ‘Malverde: El santo patrón’.

“Eso estuvo muy bonito, la muestra de lealtad y también aceptar muchos errores que cometí, aceptar que somos seres humanos y que no está mal sentirse mal, que no está mal equivocarse, no somos robots”. Y agregó: “Nos puede pegar el ego, nos puede pegar la soberbia y si Dios te da una segunda oportunidad en la vida, pues qué bendición”.