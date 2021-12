VIDEO: Así contestó Fanny a vocalista de Grupo Firme: "eso no decía cuando estaba arriba de mí"

Tras el escándalo que protagonizó Eduin Caz, luego de que se le acusará de infiel, este trató de defenderse, pero, la joven, identificada como Stephanie Hernández, no se quedó callada y ha respondido en sus historias de Instagram.

De acuerdo con el portal de noticias ‘Telediario’, luego de las acusaciones Stephanie, el vocalista de Grupo Firme decidió hablar al respecto:

Además, hubo un comentario que realizó el artista que llamó la atención de los usuarios.

Ante la respuesta de Eduin Caz, la joven no se quedó callada y fue, supuestamente, a través de sus historias de Instagram donde comentó:

“¿Que no me topa? Eso no me decía cuando estaba arriba de mí, ¿verdad? Yo jamás quise extorsionar a nadie, la raza que me conoce sabe que yo no soy así, yo tengo mi propio dinero que me gano trabajando, no necesito hacer cosas así, pero equis. Doy por concluido este tema. A mí ya ni me digan ni me pregunten nada. Yo lo hice para respaldar a Lizethe que dio su declaración de que Eduin la buscaba cada que iba a Tijuana y él lo negó, cuando todos sabemos lo mujeriego que es. Así que no le queda hacerse la víctima. Ahora hasta extorsionadora salí, pero bueno, ahora sí, bye”.