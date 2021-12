Esposa del vocalista de Grupo Firme NO cree que le sea infiel: es una tontería (VIDEO)

¡Ay, amiga date cuenta! Daisy Anahy, la esposa del cantante Eduin Caz del Grupo Firme, no cree que su esposo le sea infiel, pues hasta el momento nadie la ha mostrado pruebas contundentes de que salga con otras mujeres.

A través de TikTok, se publicó una entrevista con la esposa joven del vocalista, donde le preguntan, sí ella sabe de las infidelidades de Eduin, por lo que, aseveró que son solo “tonterías”.

“Yo así de pendeja voy por la vida, realmente siempre he dicho: ‘si ha tenido o no, pues yo no sé’. Y si alguien va hablar de eso, pues que venga y me diga: ‘Es ella y esta es la prueba’, pues a lo mejor abro los ojos”, aseveró la esposa de 28 años.