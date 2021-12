Poblanos se disfrazan de Spiderman para ir a la premier de la movie en Cinemex (FOTOS y VIDEO)

La euforia por el estreno de la película "Spiderman: no way home" le dio vida a los cines de Puebla, tras permanecer cerrados por meses durante la pandemia de coronavirus.

Desde tempranas horas de este jueves, decenas de jóvenes abarrotaron los cines de la ciudad de Puebla para ver el estreno de la nueva película de Marvel, Spider-Man: No Way Home.



#Entérate |?️ Desde temprano jóvenes hacen fila para ingresar a cinemex del centro para la primera función de la película #SpiderManNoWayHome #Puebla pic.twitter.com/I1vzCuZxfv

Esta mañana de miércoles, se registraron largas filas para ingresar a las salas de Cinemex del Centro Histórico, pues decenas de adolescentes acudieron hasta en grupos de amigos para ver la primera función, incluso algunos de ellos caracterizado de Spiderman.

Asimismo, algunos adultos que llevaron a sus hijos, aparecieron con algún atuendo del superhéroe.

