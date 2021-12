No es la Rosa de Guadalupe: Mujer lleva foto de su esposo fallecido a estreno de Spider-Man

Cuando pensabas que habías visto los momentos más virales del estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’, una señora llevó la foto de su esposo fallecido al cine

El cariño por las personas fallecidas en México no tiene límites, en el Cinépolis de Cozumel, una señora llevó la foto de su difunto esposo al estreno de Spider-Man: No Way Home.

De acuerdo a la publicación de Facebook de la señora Celmy Medina, su esposo Diego era un “super fan” de Spider-Man, y deseaba ver la tercera entrega de la saga; no obstante, falleció antes de que ésta se estrenara, por lo que decidió llevar su fotografía.

En honor a Diego y como una forma muy emotiva de recordarlo, la habitante de Cozumel se dirigió a la premiere de ‘Spider-Man: No Way Home’ con un cuadro en el que se encontraba la fotografía de su esposo.

En el asiento que él ocuparía, Celmy colocó la fotografía de Diego, en la que él se encontraba portando una chamarra de ‘The Avengers’, misma que puso sobre el respaldo de la butaca y unas flores blancas.

Luego de esto, por medio de Facebook, Celmy Medina compartió las imágenes del asiento con la fotografía de Diego.

“Y por qué no iba hacer la excepción. Ese asiento no iba quedar vacío con una película que tanto esperabas”, agregó a su publicación que rápidamente se volvió viral.

Dicha acción conmovió a muchas personas en rede sociales, volviendo a Diego viral, asegurando que desde el cielo vio el estreno.

