Natti Natasha se salva de morir junto a Flow La Movie; iba a viajar con su bebé en el mismo avión

Natti Natasha se salvó de tener un accidente, ya que se dio a conocer que ella viajaría en el avión donde murió el productor musical José Ángel Hernández, mejor conocido como Flow La Movie, y su familia.

Flow la Movie murió el miércoles 15 de diciembre en un accidente aéreo, junto a su familia, sin embargo, tras el incidente, Natti se pronunció al respecto.

Cabe resaltar que el productor discográfico y prometido de la cantante, Raphy Pina, compartió con los medios de comunicación que él y su esposa Natti Natasha, viajarían en el avión HI1050 de ‘Helidosa’.

“Hoy no es un buen día... me tomó por sorpresa. Lo más insólito, que me duele, es que hoy yo volaba en ese avión con mi familia hacia Miami por unos compromisos”, declaró Raphy Pina.