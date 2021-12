¡Payaso acosador! Hija de Chuponcito acusa a su padre de hostigar a sus amigas

Luego de que un juez, desestimara las acusaciones de Carla Oaxaca, ex asistente de ‘Chuponcito’, por abuso sexual, su propia hija del comediante le dio su apoyo total a la víctima pues aseguró que también acosó a sus amigas.

De acuerdo con el Financiero, José Alberto Flores, mejor conocido como ‘Chuponcito’ fue acusado por su hija, de haber acosado en diversas ocasiones a sus amigas.

El famoso, acudió a una audiencia en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pero no fue vinculado a proceso debido a que se consideró que no existían suficientes pruebas para llevar a cabo la investigación, además de que no fueron presentadas en tiempo y forma.



“La juez nunca me dio la palabra, calló a mis abogados. Si la juez no te da la palabra, no puedes hablar”, dijo Carla Oaxaca en entrevista para Chisme no Like. Fue Elisa Beristain, la conductora del programa, la que enfatizó el apoyo de la hija de ‘Chuponcito’ para la extrabajadora. “Está apoyando a la empleada de su padre, nos dijo bien claro, lo que pasa es que a sus amigas (las acosaba)”.



Fue en Oaxaca en 2020, se señaló al famoso de comportamientos contra su integridad, lo que fue respaldado por Bárbara Estrada, ex pareja del comediante, en febrero de este año, sumando al delito de acoso sexual el de extorsión. Meses más tarde, la ex bailarina Ivonne Luevano se sumó a las denuncias de acoso en una situación en la que también condicionaba su sueldo.

Por medio de su canal de YouTube, ‘Chuponcito’ se quitó la nariz y el maquillaje para dar su versión de los hechos:



“Es para mí triste el haberme quitado el maquillaje después de 42 años; 42 años llevando bien una carrera, intachable”, dijo en el video. “Se está alzando un juicio fuera de las autoridades. Yo no sé de leyes, pero al parecer no está bien. Me muestro ante ustedes porque es el momento, quiero que vean a la persona que da vida a ‘Chuponcito’. Nos han estado atacando y creo que no se vale”, agregó.





