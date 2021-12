¿Quién es la hija de Vicente Fernández que doña Cuquita no quiso que reconociera?

Ana Lilia Aréchiga, podría pelear en contra de la familia Fernández Abarca, luego de asegurar que es una hija no reconocida de Vicente Fernández.

Luego de la muerte de Vicente Fernández, la familia del cantante podría enfrentar un pleito con Ana Lilia Aréchiga.

De acuerdo con El Heraldo de México, Liliana asegura ser la hija mayor de Vicente Fernández, nació antes que el Charro de Huentitán se casara con Doña Cuquita Abarca.

Sin embargo, Liliana ha afirmado en repetidas ocasiones que es fruto de la relación que su madre de nombre Josefina y Vicente Fernández tuvieron alrededor de unos 9 meses en 1960 cuando fueron presentados por el señor Paco Michelle, Vicente tenía 20 años mientras que su madre tendría unos 23 años.

En entrevista para el programa Chisme No Like, Liliana Aréchiga aseguró que Vicente Fernández le dedicó el tema “Mi niña bonita” el cual sonaba por allá del año de 1965 y asegura que “El Charro de Huentitán” no tenía otra “niña bonita” más que ella.

Asimismo, Aréchiga mostró una entrevista que le hicieron a Vicente Fernández con “El mandril” en donde el charro aceptó tener una hija con los ojos llenos de lágrimas.

De acuerdo con Aréchiga, su padre aseguró que sabía de su existencia solo que había un gran problema: Cuquita y sus demás hijos, pues ellos no lo dejaban reconocerla.

Con información de El Heraldo de México