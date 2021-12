Fallece Carlos Marín, cantante español de Il Divo

Carlos Marín, cantante español de la exitosa agrupación Il Divo, perdió la vida este domingo a los 53 años de edad.

It is with heavy hearts that we are letting you know that our friend and partner, Carlos Marin, has passed away. He will be missed by his friends, family and fans. There wiIl never be another voice or spirit like Carlos. pic.twitter.com/uyRFjXADF6