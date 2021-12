Niurka protege a su hija Romina de todos lo males con “santería”

A través de redes, se han hecho virales las declaraciones de Romina Marcos, quien es hija de la actriz y bailarina Niurka, en las que señala que su madre le dio una pulsera que está “bendecida por santeros”, para protegerla de todos los males que pudieran llegar a su vida.

“También me tengo que proteger por medio de pulseritas que mi mamá manda a hacer con gente de su religión y siempre traigo una pulsera puesta; Yo soy hija de Yemayá, la santa del mar y cada vez que voy al mar tengo que pedirle permiso para entrar porque si no, me puede llevar con ella. Una vez casi me ahogo por no pedir permiso, hay que tener cuidado”, aseveró Romina Marcos.