Eric del Castillo recuerda momentos entrañables con Carmen Salinas y Vicente Fernández

Tras la muerte de Carmelita Salinas y Vicente Fernández, Eric del Castillo revivió recuerdos y anécdotas que compartió a su lado; además hizo frente a aquellos que lo criticaron por la forma en la que se refirió a la actriz y productora de Aventurera días después de su fallecimiento.

De acuerdo con el portal de noticias ‘Milenio’, el actor habló de su admiración y cariño a Carmen Salinas y recordó su último encuentro con El Charro de Huentitán antes de que fuera hospitalizado, esto para el programa De primera mano.

"Me criticaron porque comenté, pero tengo toda la razón del mundo, Carmelita no fue una gran belleza, no tuvo un cuerpo escultural; sin embargo, tuvo la inteligencia suficiente para triunfar en esta carrera en todos los sentidos", aseguró Eric del Castillo.