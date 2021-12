VIDEO: ¡Qué gran corazón! Invita a niñitos de orfanato a ver “Spider-Man: No Way Home"

Un youtuber se hizo viral en redes sociales, después de sorprender a los niños de una casa hogar, al comprar todos los boletos de una sala de cine para que disfrutaran de la película de “Spider-Man: No Way Home”.

De acuerdo con un video que publicó el influencer Lucky Mask en su cuenta de YouTube, hace énfasis en las buenas acciones y lo que pueden hacer en otras personas, por eso decidió llevar a los niños de una casa hogar a disfrutar de la famosa película protagonizada por Tom Holland.

“La idea principal del canal es sumar acciones positivas en la vida de las personas mientras nos divertimos. Yo creo que una buena acción no mejora sólo un día, sino que mejora toda la vida de las personas”, dijo el joven antes de comenzar el video y llevar a los niños en un cine del Estado de México.

Además de llevarlos a todos a ver la película de Marvel, compró 100 refrescos, 100 hot-gods y 50 palomitas para hacer más amena la función y que todos disfrutaran de una tarde divertida.

El costo de todo fue de 15 mil pesos según señala el influencer, aunque algunos usuarios aseguraron que eso sólo habría sido por los alimentos.

“Si hacer algo bueno por un extraño parece una locura, entonces volvámonos locos”, dijo el joven cuyas buenas obras no pararon ahí y decidió regalar 40 boletos para la función de “Spider-Man: No Way Home”.