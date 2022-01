YosStop desmiente a Pati Chapoy: 'sacan cosas que no eran verdad'

Yoseline Hoffman, mejor conocida como Yosstop, resaltó que es falso que ella cobrara por dar una entrevista, así como lo había asegurado la conductora del programa ‘Ventaneando’, Pati Chapoy, luego de que Hoffman estuviera en la cárcel por posesión de pornografía infantil.

De acuerdo a Paty Chapoy, mencionó durante una emisión de su programa ‘Ventaneando’ que había tratado de contactar a Yosstop para que les diera una entrevista y les contara su experiencia en la prisión, sin embargo, afirmó que la youtuber pidió un millón de pesos.

Aunado a esto, Yosstop aseguró durante una entrevista con Roberto Martínez que se han generado muchos rumores desde su encierro en la cárcel por el caso de Anaira Suarez. Uno de ellos el de cobrar para contar su experiencia tras las rejas.

“A cada rato sacan cosas que no eran verdad de mí. Hasta la fecha siguen sacando cosas que no son ciertas. Lo último que me sacaron es que estaba cobrando un millón por entrevistas y yo jamás le he contestado a un solo medio de show, de espectáculos, ni de amarillismo, jamás le he contestado. Digo, me da igual, no me afecta”, mencionó Yosstop.