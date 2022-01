¡Ya ni Checo Pérez! Canelo Álvarez y Verstappen festejan el Año Nuevo juntos en Miami (VIDEO)

El piloto campeón de la Fórmula 1 y compañero de Sergio “Checo” Pérez en Red Bull, Max Verstappen, fue captado en un video, disfrutando de una fiesta en Miami en compañía del boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

De acuerdo con un Twitter que posteó el conductor de noticias, Carlos Martín Huerta, se puede ver a los deportistas abrazados mientras disfrutan de una fiesta de fin de año en Miami.

More of Max with Saul Alvarez today pic.twitter.com/SV8STEDGje