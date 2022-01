¡Impresionanti! Ella fue la mujer con la que Zague le puso el cuerno a Paola Rojas (VIDEO)

De acuerdo al programa de espectáculos, “Chisme No Like”, Luz Piedad Martínez fue la mujer con la que Luis Roberto Alves “Zague”, le fue infiel a la periodista Paola Rojas.

Tras la polémica en la que se vio envuelto el comentarista de TV Azteca, Luis Roberto Alves “Zague”, en el cual se filtraron varios videos íntimos que se hicieron virales, que provocaron su separación con Paola Rojas, salió a la luz el nombre de la persona con la que el ex futbolista le fue infiel a la periodista.

De acuerdo al programa de espectáculos estadounidense, “Chisme No Like”, la mujer que causó la separación de “Zague” y con la cual mantuvo una relación amorosa secreta, fue Luz Piedad Martínez, con la que además tendría una hija que Luis Roberto Alves no ha reconocido.

Luz Piedad Martínez, habría tenido una relación con “Zague”, desde el año 2016 fecha en que aún se encontraba casado con Paola Rojas, sin embargo, la relación extramarital de Luis Roberto Alves se terminó cuando su amante le dijo que se encontraba esperando un hijo de él.

En ese sentido, la presunta amante de “Zague” dijo en el programa “Chisme No Like”, que está atravesando por un Cáncer agresivo, por lo que pide ayuda al ex futbolista para que pueda solventar los gastos de la hija que procrearon; donde hasta el momento el comentarista de TV Azteca no se ha pronunciado al respecto.

Con información de El Heraldo de México.