Luisito Comunica como nunca lo habías visto: en portada de Playboy y fumando hierba

En la edición de Playboy africana, apareció el poblano, Lusito Comunica en compañía de la modelo Jaqueline Mosa, en donde se encuentra fumando marihuana.

El influencer, apareció por primera vez en una edición de Playboy, esta vez fue en la versión africana.

“Este mes yo soy la portada de Playboy, no sé si me da risa, no sé si me dan ganas de llorar, esto es algo muy ‘cool’ (bueno). Yo soy fan de la revista desde que era un niño”, aseguró el “youtuber”, de 30 años, en sus redes sociales.