Andrés García empeora de salud; necesita urgentemente donación de sangre

El famoso actor, Andrés García señaló que debido a su padecimiento médico que requiere la máxima atención además de que se podría aseverar si no se atiende a tiempo.

Durante una entrevista en el programa ‘Hoy’ la esposa del famoso de 80 años de edad, dijo que a condición médica del actor había empeorado por lo que necesitaba de urgencia una donación de sangre.

El actor señaló que su tipo de sangre es muy extraña y que esa es la razón de no haberse hecho antes esa transfusión,.

El actor no se ha podido reponer físicamente de una afectación en la espalda que lo llevó hace algunos años al quirófano y que sigue siendo una molestia.

“He vivido una vida intensa, no me arrepiento, vivir es disfrutar y sufrir, pero tengo el problema de la operación en la espalda, me operaron hace cinco años en la espalda, me pusieron diez tornillos”, comentó Andrés.