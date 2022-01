El peor beso de su vida: Dulce María revela anécdota con Kuno Becker (VIDEO)

La actriz y cantante Dulce María reveló la anécdota del primero beso que dio en una telenovela, cuando grababa junto con Kuno Becker, “A mil por hora”.

Durante una entrevista en el programa Pinky Promise, Dulce María señaló que pasó el peor oso de su vida al besar a Kuno Becker, ya que no sabía como hacerlo.

La RBD confesó que en la telenovela “Primer Amor… a 1000 x hora” dio su primer beso ante las cámaras de la mano de Kuno Becker pero al ser primeriza le metió la lengua causándole gran pena.

“La primera vez que tuve que besar a alguien fue en Primer Amor… a 1000 x hora y fue con Kuno Becker. Yo no tenía idea de cómo se tenía que dar un beso, entonces yo le preguntaba al director que creo que era Pardo [...] Yo no sé, yo nunca he dado un beso en una novela , entonces ‘¿qué hago?’ y me dice ‘no tú llega y lo besas’, pero le digo ‘¿así como normal?’ y me dice ‘sí’ y pues fue como ‘okay, está bien, bueno’”; empezó a relatar la también actriz.

Todo se hizo mucho más incómodo cuando se dio cuenta que lo había realizado mal, no por el mismo Kuno Becker sino por toda la gente de producción que le hicieron notar con gestos y miradas que así no se daban los famosos “besos de novela”:



“Yo llegué y lo hice y ni cuenta me di hasta que lo vi, de que todo mundo estaba viendo que había sacado la lengua yo y de verdad que oso me dio”, expresó.



La también compositora mencionó que después de esta incómoda escena le dio tanta pena que no quería salir de su hogar, pero reafirmó que fue por su inexperiencia y que nadie la asesoró bien antes de hacerlo, el motivo por el que ella le dio ese tipo de beso al actor:

