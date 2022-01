Germán Ortega “El Arlekas” se lanza vs influncers: si no tienes miles de seguidores no te contratan

El comediante cuestionó que ahora las personas destacan por su número de seguidores, algo que no debe de ser, pues eso no define a un individuo

El comediante Germán Ortega externó su molestia por la preferencia a influencers, lo cual lo entristece debido a que actualmente si no tienes seguidores no hay oportunidades en el medio del espectáculo.

De acuerdo con SDP, Ortega señaló que el número de seguidores no define a una persona y lo que puede hacer, además aseguró que la fama y el prestigio son dos cosas muy diferentes, esto durante una en entrevista para el programa ‘De Primera Mano’.

Asimismo, aseguró que no ha sido fácil mantenerse en el mundo del espectáculo, porque ha tenido que afrontar varios obstáculos, aunque se ha convertido en uno de los comediantes más populares dentro del medio del espectáculo, sin embargo, reveló que su trabajo no ha sido fácil pues se ha tenido que enfrentar a varias dificultades.



“es triste ver como la industria del espectáculo ha cambiado y ahora solo ofrecen trabajo a las personas que cuentan cierto número de seguidores”, señaló.



Germán Ortega destacó que aunque no ha sido su caso, conoce de algunos casos en donde los artistas no tienen trabajo por no tener muchos seguidores en sus redes sociales

Finalmente, cuestionó que ahora las personas destacan por su número de seguidores, algo que no debe de ser pues eso no define a un individuo y señaló que respeta mucho el trabajo que realizan los influencers, pero cuestionó que los productores los prefieran sobre los actores.

Con información de SDP