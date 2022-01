Un día le dije ¡a ver maestra!, es que soy de barrio: Gali acepta que intentó golpear a Brillanti (VIDEO)

La polémica Galilea Montijo después de 20 años aceptó que confrontó Lilí Brillanti cuando trabajaban juntas en el programa Vida TV.

Galilea indicó en entrevista para ‘Hoy’, que sí quiso pegarle a Brillanti; no obstante, señaló que Lilí no dijo que el motivo por el cual quería hacerlo era porque ella filtraba todas las notas en su contra.



“Uno viene del barrio, yo soy de barrio y en el barrio uno aprende a defenderse (…) hasta que un día le dije, ‘a ver maestra o lo arreglamos o lo arreglamos”, dijo la conductora.



A pesar de ello, Montijo señala que Brillantí la retaba para que la golpeara, no obstante, ella se contuvo para no agredir a su compañera: “Me acuerdo que me decía ’a ver, pégame, pero aquí pégame’, yo me acuerdo que tenía un coraje, yo decía ‘le voy a pegar, le voy a pegar’”, explicó.

Finalmente explicó que en ese entonces era la primera oportunidad como coconductora para Brillanti, por lo que ella pudo haber llegado a sentirse acomplejada.



“Creo que lo que ella sentía era esta parte de complejo… que si mi ropa, que yo le mandaba a quitar la ropa, que si yo mandaba que no la maquillaran, hubo como muchos chismes alrededor como siempre hay en las producciones”.





#Espectaculos La conductora y actriz Galilea Montijo respondió a las acusaciones hechas por su ex compañera Lili Brillanti. ▶️ https://t.co/pqvdwZ8jhq pic.twitter.com/BndcktxObu

— Dominio FM (@DominioMedios) January 19, 2022

Con información de Reporte Índigo