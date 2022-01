¡Sin miedo al éxito! Santa Fe Klan lanza marihuana durante concierto a sus fans (VIDEO)

El rapero, Santa Fe Klan dio una presentación especial en la Feria de León, pues durante su concierto arrojó marihuana a sus fanáticos.

De acuerdo con la información de SDP Noticias, el rapero se emocionó durante una canción 4/20 cuando de su chamarra sacó una bolsa de marihuana a sus fans.

Durante su presentación en la Feria de León, acudieron más de 17 mil fanáticos del artista, incumpliendo las medidas sanitarias.

#HOY Aproximadamente 17 mil personas queriendo ver a Santa Fe Klan en la @FeriaDeLeon.

No imagino lo que personal de salud debe de sentir...

Mientras algunos tratamos de cuidar a nuestra familia, a otros... Ya vieron

No, no es enojó. Es impotencia. pic.twitter.com/kMplTcLlvF