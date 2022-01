¡Chismecito!: Yo no sabía que era casado, dice Stephanie sobre encuentro con Eduin Caz (VIDEO)

Luego del chisme sobre su supuesta infidelidad del famoso cantante, Eduin Caz, la ‘amante’ Stephanie Hernández señaló cómo fue su encuentro con el famoso.

A través de una entrevista en ‘Ventaneando’, Stephanie Hernández, ha contado la historia de cómo sucedieron las cosas en su noche con Eduin Caz.

De acuerdo con la joven, empezó a seguir a Grupo Firme cuando se enteró de una de sus presentaciones, y los integrantes también le mandaron solicitud.

Fue el cantante, Eduin Caz, quien según la joven la invitó a un ‘after’ que tendrían después de su presentación.

También aseguró que cuando llego a la fiesta fue Eduin Caz quien se le acercó y ella estaba nerviosa.

“Me empezó a hacer plática y me dijo que si tenía hambre, la verdad me cautivó, yo no sabía que estaba casado”, señaló la joven

Finalmente, relató que fue cuando fueron a una habitación de hotel, y que los demás integrantes sabían que se había ido con ella.

Fue el pasado mes de diciembre que Stephanie había publicado en sus redes un video del cantante sin camisa y dormido para señalar que era un ‘infiel’.

La presunta amante detalló que durante esos días tuvo miedo por los hater y fanáticos del grupo.

“Me daba iedo salir de mi casa, me decían si me veían que me iban a matar, me gritaban ‘maldita zorra’ y yo pensando que nada de esto fue mi intención, en ese momento yo no pensé en meterme con él, simplemente las cosas se dieron” dijo Stephanie