Frida Sofía revela por qué la detuvieron en EU y salió de prisión con lesiones (VIDEO)

La hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma, Frida Sofía, por fin rompió el silencio sobre su arresto en Estados Unidos. Al salir del centro de detención, la influencer y cantante contó lo que pasó y el motivo por el que estuvo algunas horas tras las rejas. Además, mostró algunas lesiones que le dejaron.

De acuerdo con Milenio y la ficha sobre la detención, a Frida Sofía la detuvieron en Miami, Florida, por dos delitos: alteración del orden público y resistirse al oficial sin violencia. Sin embargo, en medio de especulaciones, al recuperar su libertad, la joven rompió el silencio y contó lo que pasó.

Al salir de prisión, Frida Sofía buscaba esconderse de los medios; sin embargo, decidió pararse unos minutos para contar su versión de los hechos. Explicó que fue por un problema con la mánager de un restaurante con la que tuvo un problema.

“No pasó nada... La verdad, fue un simple, literal, la mánager de Joia (restaurante) no le caí bien y me quisieron sacar y me sacaron, pero me sacaron muy feo”, reveló Frida Sofía.