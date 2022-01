“Cobarde de porquería”: Carlos Trejo reta a Adame por forcejear contra mujer (VIDEO)

El famoso investigador de lo paranormal, Carlos Trejo, habló sobre la pelea de Alfredo Adame en plena vía pública contra una mujer.

Luego de que varios videos de Alfredo Adame circularan en redes sociales, luego de pelearse en plena calle, Carlos Trejo aceptó el reto de una pelea en el ring con el conductor.

A través de Twitter, Carlos Trejo demostró su enojo y molestia luego de que Adame tratara de golpear a una mujer.

Por otro lado, aprovechó para aceptar el reto que supuestamente Adame le hizo para enfrentarse en el ring, una pelea que lleva años postergándose entre ambos, lo único que le pide es que retire la orden de restricción para hacerla.

En los videos que circulan en redes sociales, se puede ver al conductor de televisión golpeando un automóvil, del cual desciende la mujer para encararlo, ocasionando un forcejeo entre ambos ocasionando que la mujer le arrebate su celular.

“Acaba de salir en una revista, me está retando de nuevo a golpes y está poniendo a Alberto del Río de la WWE que él pueda ser la empresa, ya saben que no me rajo, que quite él orden de restricción y le atoramos y nada más para terminarlo de desgraciar al infeliz, porque aquí si somos hombres no payaso”, expresa.