VIDEO: Querían robarme mi cadena, reaparece Alfredo Adame tras pelea callejera

El famoso actor, Alfredo Adame, dio su versión sobre la pelea callejera en la que se le vio involucrado.

De acuerdo con una entrevista en ‘Venga la Alegría’, dijo que la forma en que la mujer lo agredió fue porque quería robarle algunas de sus pertenencias.

El conductor, mostró cómo quedaron las prendas que usaba al momento de la pelea; tanto su pantalón como camisa resultaron con cortes y hoyos

Tras haber sido captado en una pelea con una mujer en la calle, Alfredo Adame dio su versión de los hechos y aseguró que las personas con las que se enfrentó le robaron su celular y una cadena.

“Yo decía: ‘¿Por qué se me deja venir al cuello?’. No, pues hasta después ya cuando me arranqué y todo el rollo, me encontré tirado un dijesito que yo traía en una piedra roja y llegué aquí y dije: ‘Chin, pues claro’, yo recogí el dije. ¿Por qué se me fue aquí? (al cuello), pues a robarme la cadena” dijo Adame