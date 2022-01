Alfredo Adame muestra sus heridas “graves” tras pelea callejera: “me querían matar” (VIDEO)

Luego de que la tarde de ayer, el conductor de televisión Alfredo Adame, protagonizara una pelea en contra de una familia por un altercado vial, el presentador mostró las heridas que sufrió por el altercado.

A través de un video del programa de televisión, “Venga la Alegría”, el conductor detalló que sufrió una herida en la rodilla, y algunas contusiones en su cuerpo, producidos por los golpes que los integrantes de una familia le propinaron.

“Tengo un raspón en la rodilla,tengo un hoyo en mi pierna, jamás le voy a pegar a una mujer, y mucho menos a una loca baja y obesa, me agredieron con puñetazos que hasta contusiones me ocasionaron, fue una tentativa de homicidio yo creo me querían matar”, aseveró Alfredo Adame