‘No puedo caminar muy bien’: Paquita la del Barrio cancela concierto por problemas de salud (VIDEO)

Francisca Viveros Barradas mejor conocida como Paquita la del Barrio, anunció la cancelación de su concierto en Moroleón.

A través de un video en Instagram, Paquita la del Barrio anunció que no se ha sentido muy bien y le impide caminar bien.

En el clip, se ve a Paquita acostada en la cama, con un semblante enfermo, sin embargo, pese a esto, la cantante se disculpó por haber cancelado su presentación.

Esto debido a que anunció la cancelación de su concierto en Moroleón, Guanajuato, así como sus próximas presentaciones por problemas de salud.

“Amigos de Moroleón créanme que me da mucho gusto saber que me recuerdan y que querían que estuviera con ustedes pero desgraciadamente no estoy bien”, lamenta la interprete Paquita la del barrio.

Explicó que fue el pasado sábado que inició un tratamiento por lo que deberá estar en reposo por dos o tres semanas.

“En realidad, no puedo caminar muy bien. Me da mucha tristeza no estar con ustedes porque saben que nunca les he fallado”, señaló la cantante